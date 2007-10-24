Екстрена ситуація на шахті в Донецьку: на поверхню підняли 28 гірників
15:28, 24 жовтня 2007Разное
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Викликали рятувальників
На шахті "Куйбишевська" в Донецьку через загрозу пожежі терміново піднято на поверхню 28 гірників.
Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, о 13 год. 46 хв. 24 жовтня зареєстрована поява диму на 5-му ухилі пласта К8 в районі приводу конвеєра "Гварек-1000". На аварійній ділянці працювали 28 чоловік. Всі вони екстрено виведені з шахти.
На шахту викликані гірничорятувальники для розвідки виробок.
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