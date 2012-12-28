У Єнакієвому повісився слідчий міліції

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, жителя міста Єнакієве, який працював слідчим у міському відділенні міліції, було знайдено повішеним 26 грудня у власній квартирі. За попередніми даними чоловік покінчив життя самогубством.

Цей факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань із кваліфікацією за ч.1 ст.120 КК України (доведення до самогубства).

Розслідування проводиться слідчими прокуратури.