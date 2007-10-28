На Київщині Chevrolet врізався у Volkswagen і ВАЗ: 7 загиблих
10:51, 28 жовтня 2007Разное
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ДТП поблизу с. Митниця
27 жовтня поблизу с. Митниця Васильківського району Київської області, на 5 км автодороги Митниця-Фастів, водій легкового автомобіля "Chevrolet" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з мікроавтобусом "Volkswagen" та автомобілем "ВАЗ-2106".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 7 осіб (водії та пасажири легкових автомобілів).
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Київській області.
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