У Києві на ніч перекриватимуть Набережне шосе
18:46, 08 січня 2013Разное
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У Києві з 8 січня до 12 січня вночі буде перекрито рух транспорту Набережним шосе в обох напрямках.
Майбутня Поштова площа (проект)
У Києві у зв’язку з реконструкцією Поштової площі з 8 січня до 12 січня у нічний час буде перекрито рух транспорту Набережним шосе в обох напрямках.
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ у місті Києві, рух перекриватиметься з 23.00 до 06.00 від мосту «Метро» до Поштової площі.
Обмеження в русі пов’язані з проведенням монтажу балок через Набережне шосе в районі Поштової площі.
У зв’язку з цим столична Державтоінспекція радить водіям обирати інші шляхи руху, обминаючи закриту ділянку дороги.
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