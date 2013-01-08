У Києві на ніч перекриватимуть Набережне шосе

У Києві у зв’язку з реконструкцією Поштової площі з 8 січня до 12 січня у нічний час буде перекрито рух транспорту Набережним шосе в обох напрямках.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ у місті Києві, рух перекриватиметься з 23.00 до 06.00 від мосту «Метро» до Поштової площі.

Обмеження в русі пов’язані з проведенням монтажу балок через Набережне шосе в районі Поштової площі.

У зв’язку з цим столична Державтоінспекція радить водіям обирати інші шляхи руху, обминаючи закриту ділянку дороги.