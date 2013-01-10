Депардьє запропонували вступити до партії пенсіонерів

Керівник політичного об'єднання надіслав артистові запрошення вступити у свою партію. Як заявив І.Зотов, його однодумці готові надати Ж.Депардьє будь-яку посаду в своїй структурі, аж до головування.

Водночас почати кар'єру митцеві пропонують лише з посади заступника голови. "У мене в партії кілька заступників. Один відповідає за ЖКГ, другий за пенсійну реформу ... А от саме Жерара я хотів би використати як свого заступника з наших культурних проектів. У нас є партійний проект з відродження російського кіно та гордості за російський кінематограф. Ми співпрацюємо з Гільдією кіноакторів Росії, і Жерар Депардьє з його відомістю міг би очолити просування нашого кіно", - цитує РосБізнесКонсалтинг.