У Львові від "Сбербанка России" вимагали повернути трильйон доларів (фото)
У Львові пікетували приміщення центрального регіонального відділення «Сбербанку Росії» у Львові на вулиці Валовій, вимагаючи повернути заборговані «Ощадбанком СРСР» вклади українців.
Як передає кореспондент УНІАН, на акцію зібралося близько двох десятків людей. За словами присутніх, більшість людей не прийшли на акцію, бо не невірять у можливість отримати компенсацію. Присутні скандували «Москалі, віддайте наші гроші!» та «Сбербанк Росії”! Поверни 1 трильйон доларів!», а також тримали плакати з написами аналогічного змісту.
Один з організаторів акції пікетування, заступник голови Української республіканської партії Ростислав Новоженець, зазначив, що йдеться про повернення 1 трлн дол.
Під час виступу Р.Новоженець наголосив, що «Сбербанк Росії» „є спадкоємцем радянського Ощадбанку і використовує вкрадені в українців гроші. Якщо враховувати те, що вклади в Ощадбанк робилися під відсотки, і зробити індексацію, то українці можуть вимагати від російського банку аж 1 трлн дол. Йдеться про близько 25 державних бюджетів України або ж 150 років безкоштовного постачання російського газу в Україну”.
Учасники пікетування закликали львів’ян та українців саботувати «Сбербанк Росії» та боротися за свої втрачені заощадження у судах.