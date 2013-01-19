"Крихітку на мільйон" пограбували в таксі
08:59, 19 січня 2013Разное
1658 0
Голлівудську актрису 38-річну Гіларі Свонк пограбували в передмісті Парижа, зловмисник вирвав у неї сумочку та зник.
Проти лому, як з'ясувалося, бокс не допомагає
Інцидент стався в п'ятницю в передмісті Сен-Дені, на північній околиці французької столиці, передає телеканал Sky News.
Актриса їхала в таксі. Коли автомобіль зупинився на світлофорі, невідомий підбіг до задніх дверей таксі, розбив важким предметом заднє бокове скло і вирвав з рук Свонк сумочку. Які цінності були викрадені, невідомо - актриса поки не коментувала інцидент.
Свонк отримала два "Оскари" за ролі у фільмах "Хлопці не плачуть" (1999) і "Крихітка на мільйон" (2005), нагадує РІА "Новости".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter