Нова система реєстрації автомобілів ДАІ дала збій

Вже близько тижня в Україні не реєструються автомобілі, розповіли виданню «Комерсант-Україна» відразу в декількох великих автосалонах. Причиною цьому став збій нової Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) Державтоінспекції, яка розпочала роботу цього року і повинна була спростити реєстрацію транспортних засобів.

"Ми подаємо всі необхідні документи в ДАІ, але вже більше тижня жоден автомобіль не вдається зареєструвати. Нам пояснюють, що нова система не працює. Залишається тільки умовляти клієнтів почекати", - говорить один з учасників ринку на правах анонімності.

НАІС планували ввести в експлуатацію ще в 2011 році. Передбачалося, що вона об'єднає бази даних місцевих підрозділів ДАІ про зареєстровані автомобілі, видані документи, накладені адміністративні стягнення, і буде доступна кожному патрульному екіпажу. Автовласники тепер зможуть реєструвати автомобілі в будь-якому МРЕВ країни в коротші терміни. Але вже в липні минулого року Рахункова палата оприлюднила результати аудиту використання ДАІ бюджетних коштів (61 млн грн), заявивши, що ДАІ "фактично провалила введення в експлуатацію" НАІС.

У ДАІ визнають, що проблеми з використанням системи є. "У нас виникли певні складнощі з постановкою і зняттям з обліку автомобілів. Як і всі нововведення, програма має проблеми, і має пройти час, щоб їх усунути", - пояснила начальник прес-служби управління ДАІ ГУ МВС України в Києві Наталя Сторожик. Однак, за її словами, відмов у реєстрації немає. "Всі 13 МРЕВ Києва реєструють автомобілі. Просто на це йде більше години, а не 5-10 хвилин, як очікувалося", - говорить пані Сторожик.

У неофіційних розмовах у ДАІ кажуть, що на усунення проблеми піде ще кілька тижнів. "Збій у роботі системи триває вже близько тижня. Проблема в некоректній роботі обладнання та програмного забезпечення. Система переобтяжена - ми отримуємо сотні запитів на реєстрацію кожен день", - стверджує високопоставлене джерело видання в столичній ДАІ.