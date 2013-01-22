На Тернопільщині фура з пробитим баком перекрила міжнародну трасу (фото)

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент стався на автодорозі Кременець-Тернопіль, поблизу села Горинка. Внаслідок несприятливих погодних умов водій автомобіля МАN не впорався з керуванням, внаслідок чого тягач з причепом знесло на узбіччя. При цьому було пробито паливний бак і дизпальне з нього почало витікати на дорогу, відтак виникла небезпека займання автомобіля та загроза для інших учасників дорожнього руху.

Рух на дорозі спеціально перекривати не довелося, оскільки дорогу М-19 Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече було заблоковано самою фурою.

Прибувши на місцеДТП, рятувальники відділення Кременецького підрозділу служби цивільного захисту з допомогою спеціального обладнання відбуксирували тягач з проїжджої частини, викачали пальне з пошкодженого бака та провели заходи із запобігання виникнення займання палива, розлитого на проїжджу частину.