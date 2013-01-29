Жертвами польського афериста стали 800 українців

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, поляку, котрий в 1993-1994 роках організував в Україні фінансову піраміду, загрожує до семи років ув’язнення.

За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі, яка розслідувала цю справу, жертвами польського афериста стали майже 800 українців.

Польські слідчі відзначають, що поляк обіцяв українцям, які мали заплатити на рахунок його фірми щонайменше 1 тис. дол., гарантовані 10% прибутку в місяць.

Отримані кошти нібито вкладалися в різні сфери промисловості, серед яких виробництво взуття та телефонів.

Кримінальну справу проти поляка порушили ще в Україні, звідки громадянин Польщі втік на Батьківщину, де ним зайнялися вже польські правоохоронці.