Водій "жигулів" у лоб протаранив інкасаторську машину і загинув

Як заявили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, водій автомобіля ВАЗ-21063 в момент скоєння ДТП був у стані алкогольного сп’яніння.

За даними міліції, під час службового розслідування було встановлено, що троє жителів Красноградського району після спільного вживання спиртних напоїв виїхали на автомобілі ВАЗ-21063 з одного із сіл до Краснограда.

На 107 км автошляху Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався в службовий автомобіль Hyundai Tucson спеціального підрозділу Служби інкасації Управління державної служби охорони, який виконував службове завдання по супроводженню уповноважених осіб одного з банків Харкова, здійснюючи інкасацію грошових коштів цього банку.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій ВАЗ-21063 загинув на місці, один із пасажирів втік із місця події, його місце перебування встановлюється. Другий пасажир отримав незначні тілесні ушкодження. За результатами медичного обстеження, вміст алкоголю в його крові склав 2,3 проміле.

Також тілесні ушкодження отримав вільнонайманий водій автомобіля УДСО (зараз вирішується питання про його госпіталізацію) та молодший інспектор супроводу, старший прапорщик міліції, який нині перебуває в лікарні.