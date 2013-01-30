Сьогодні православні святкують день пам'яті черниці Аліпії

Як повідомили УНІАН у Свято-Покровському Голосіївському чоловічому монастирі, протягом дня в обителі правитимуть заупокійні панахиди.



«Кожного місяця 30 числа в Голосіївську пустинь до матінки Аліпії приїжджають тисячі прочан. Багато хто відчуває її молитовну підтримку, за молитвами блаженної черниці до Господа одержують бажане. На знак подяки люди приносять в усипальню матінки живі квіти. Як стверджує народна мудрість: до порожнього колодязя люди не ходять», - зазначив намісник Голосіївського монастиря архімандрит Ісаакій (Андроник).

За словами намісника, в день пам'яті блаженної потік людей починається рано вранці і не припиняється до пізнього вечора.

Також батько Ісаакій розповів про те, що багато киян і гостей міста приїжджають до Голосієва у вихідні. При Свято-Покровському монастирі працює Недільна школа, де крім вивчення Закону Божого з дітьми проводяться творчі заняття і розвиваючі ігри. Заняття проходять щонеділі після служби, об 11.00 в аудиторіях Православного центру прикладних мистецтв. Поки діти навчаються в Недільній школі, батьки можуть відвідати Недільні бесіди з духівництвом монастиря - дізнатися про основи Православного віровчення, історію релігійних свят, про сенс здійснення Таїнств, про сенс Євангелія, прочитаного на службі. У невимушеній обстановці можна одержати відповідь на всі питання, що цікавлять.

Довідка УНІАН. Черниця Аліпія (Агафія Тихонівна Авдєєва) народилася 16 березня (3 березня - за старим стилем) 1905 року. Була пострижена в чернецтво в 1940-х роках в Києво-Печерській лаврі.

У 1979 році черниця Аліпія поселилася на руїнах знищеної в 1926 році Голосіївської пустині, де несла свій духовний подвиг. За покірливе несення скорботи і численні духовні подвиги Господь дарував їй дар зцілення і пророцтва. За життя до матінки Аліпії приходили з проханнями про зцілення душі і тіла, просили духовної допомоги.

30 жовтня 1988 року черниця Аліпія відійшла до Господа і була похована на Лісовому кладовищі міста Києва.

18 травня 2006 року з благословення предстоятеля Української православної церкви митрополита Володимира тіло блаженної черниці перепоховали в Голосіївському монастирі, в усипальні під храмом на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело».

Черниця Аліпія поки що не зарахована до лику святих, разом з тим її шанування можна порівняти з шануванням православними християнами Матрони Московської.

Дні особливого поминання черниці Аліпії здійснюються 30 числа кожного місяця (у лютому - 28 числа), 30 жовтня, 16 березня, 18 травня, 30 серпня.