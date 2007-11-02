У Чернівцях горів корпус коледжу національного університету ім. Ю.Федьковича

Сьогодні вранці о 6 годині 30 хвилин загорівся один із корпусів педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, що розташований на вулиці Горького.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Чернівецькій області, вогонь помітила вахтерка, яка зателефонувала до пожежно-рятувальної служби. Загорання виникло в приміщенні лабораторії на першому поверсі, вогонь розповсюдився по дерев’яній конструкції та вентиляційній шахті будівлі до другого поверху. Вогонь знищив вікна, двері, меблі та інвентар, що забезпечував навчальний процес, та пошкодив приміщення лаборантської, приміщення медпрацівника та однієї аудиторії.

Оскільки загорання виникло у позаурочний час, учнів та викладачів у коледжі та на території навчального закладу не було.

До місця події було терміново направлено два відділення самостійної державної пожежної частини по охороні Шевченківського району, два відділення професійної державної пожежної частини Чернівців та автомобіль газодимозахисної служби.

Майже годину рятувальники локалізували пожежу, а щоб не допустити тління та ймовірного виникнення нового загорання, почали розбирати дерев’яні конструкції коледжу. Рятувальникам вдалося перекрити шлях поширення вогню до інших корпусів та житлових будинків, що знаходяться поруч, та ліквідувати пожежу.

Наразі причину та збитки, завдані вогнем, встановлюють фахівці.