ДТП у Донецькій області: троє людей загинули

Сьогодні о другій годині ночі, у м. Костянтинівка Донецької області, водій автомобіля "BMW-324", рухаючись в напрямку м. Дружківка, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням, виїхав на праве узбіччя і врізався в дерево.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів від отриманих травм загинули на місці події, а ще одна пасажирка отримала тілесні ушкодження і госпіталізована до лікарні.

Водій зазначеного автомобіля отримав посвідчення водія в серпні 2007 року.