В Одесі підліток збив двох пішоходів і протаранив три автівки

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області, юнак за кермом легкового «Пежо» скоїв наїзд на двох пішоходів, після чого, продовживши рух, врізався у припарковані автомобілі «Мазда», «Міцубісі» та «ДЕУ».

59-річний чоловік і 36-річна жінка доставлені у лікарню. За фактом ДТП матеріали передані в міліцію.