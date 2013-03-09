В Одесі підліток збив двох пішоходів і протаранив три автівки
17:25, 09 березня 2013Разное
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В Одесі сьогодні вночі 16-річний водій збив двох пішоходів і пошкодив три припаркованих автомобіля.
За фактом ДТП матеріали передані в міліцію
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області, юнак за кермом легкового «Пежо» скоїв наїзд на двох пішоходів, після чого, продовживши рух, врізався у припарковані автомобілі «Мазда», «Міцубісі» та «ДЕУ».
59-річний чоловік і 36-річна жінка доставлені у лікарню. За фактом ДТП матеріали передані в міліцію.
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