В Одесі підліток збив двох пішоходів і протаранив три автівки

17:25, 09 березня 2013
Разное
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В Одесі сьогодні вночі 16-річний водій збив двох пішоходів і пошкодив три припаркованих автомобіля.

За фактом ДТП матеріали передані в міліцію

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області, юнак за кермом легкового «Пежо» скоїв наїзд на двох пішоходів, після чого, продовживши рух, врізався у припарковані автомобілі «Мазда», «Міцубісі» та «ДЕУ».

59-річний чоловік і 36-річна жінка доставлені у лікарню. За фактом ДТП матеріали передані в міліцію.

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