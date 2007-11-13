На кордоні з Росією перекинувся автомобіль з контрабандним пальним
12:15, 13 листопада 2007Разное
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Водій втік на територію Росії
Автомобіль „УАЗ”, який контрабандою віз з Росії 1,5 тонни дизельного пального у саморобній ємності, перекинувся на державному кордоні у Луганській області.
Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, в’їхавши на території України, „УАЗ” порушника не зміг подолати так званий протиконтрабандний рів і перевернувся. Водій автомобіля, що виявився без номерних знаків, втік на територію Росії.
Контрабандне пальне з ємності витекло, наразі машину вдалося поставити на колеса, її передали у митницю.
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