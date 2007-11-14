Вперше в СНД злочинці вкрали автомобіль Maybach 57 вартістю $530 тисяч (фото)

Вчора стало відомо про перше в СНД викрадення автомобіля представницького класу Maybach 57. Машину, придбану за $530 тис. російським продюсером компанії "Мегастар" Віктором Марковим, грабіжники забрали у його водія. Співробітники карного розшуку вважають, що лімузин спробують вивезти до Казахстану або до України для подальшого перепродажу, пише Коммерсантъ-Україна.

Як розповіли виданню в УВС Центрального округу Москви, лімузин був викрадений від столичного кафе "Де Марко". Туди близько десятої години вечора 58-річний Віктор Марков заїхав на ділову зустріч. Дочекавшись, коли продюсер зайде всередину кафе, невідомі підійшли до водія Чемесова, оглушили його і вивезли за межі міста.

Віктор Марков – чоловік популярної в 90-х роках співачки Тетяни Маркової. У 80-і роки був продюсером поп-групи "Альфа”. У 1999 році став акціонером звукозаписної компанії "ЗеКо Рекордс" і одним із засновників ТОВ "Продюсерський центр ЗеКо Віктора Марков", а також продюсером компанії "Мегастар".

Розшук Мaybach за гарячими слідами результатів не дав. Як пояснив Ъ син пана Маркова, Ігор, штатна сигналізація, яка була встановлена в Мaybach, захищає лише від проникнення в салон і примусового буксирування. Але подібний захист даремний, якщо злочинці знаходяться в самій машині. Не допомогла міліціонерам і супутникова система пошуку, якою був обладнаний Мaybach: або злочинці відключили її, або загнали лімузин в металевий контейнер або бетонний гараж, через стінки якого погано проходить сигнал встановленого в машині радіомаячка. Допит постраждалого водія теж мало чим допоміг оперативникам – нападників він описав як "уродженців Кавказу".

Автомобіль продюсера Маркова став першим Мaybach, якого вкрали на території СНД. У міліції вважають, що його вкрали під замовлення з-за кордону і переправлять, наприклад, до Казахстану або в Україну, кордон з якими у Росії практично відкритий. Там після перепродажу у неї з`явиться добросовісний покупець, забрати у якого автомобіль буде практично неможливо. Застрахований автомобіль був не на повну вартість, а приблизно на $300 тис. При цьому продюсер не особливо турбується з приводу пропажі: "Головне, що всі залишилися живі, а машина – це лише шматок заліза".