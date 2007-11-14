Що російський танкер зробив з Чорним морем (фоторепортаж)

Наслідки аварії російського танкера «Волгонефть-139», в результаті якої в море потрапило близько 1,2 тис.тонн мазуту, кримські ”зелені” називають катастрофічними. "Якщо не вжити своєчасних заходів з локалізації, збору і ліквідації нафтопродуктів, то велика частина вуглеводню осяде на дно, продукти випаровування викличуть отруєння морського середовища і гострий дефіцит кисню, що призведе до масової загибелі морської флори і фауни", - йде мова у повідомленні Кримської організації ПЗУ. Як свідчать знімки фотокореспондентів УНІАН, зволікання, дійсно, до смерті подібне...

6 кілометрів узбережжя Тузли забруднено нафтопродуктами ( в глиб острова до 300 м). Роботи з очищення берегової смуги і водної поверхні протоки проводять підрозділи МНС і Мінтрансу (кількістю 63 чоловік), спеціалізоване судно "Світломор-1" і танкер "Волгонефть-119" (Російської Федерації). Поки очищено 175 погонних метрів берегової смуги.

У районі затоплення суден в Керченській протоці в даний час заборонено вилов риби і водокористування. Таку заборону винесла Кримська басейнова санітарно-епідеміологічна станція.

Як повідомляв УНІАН, в результаті стихії, що виникла 10-11 листопада, постраждало 13 суден, з них затонули 5 і 8 сіли на мілину. У південній частині Керченської протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонефть-139». В результаті в море потрапило близько 1,2 тис.тонн мазуту. Затонули також судна «Вольногорськ», «Нахічевань», «Ковель», які перевозили приблизно по 2 тис. тонн сірки.

Фото УНІАН