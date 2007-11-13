У Керченській протоці одночасно перебувало близько 150 суден

Всього в результаті стихії, що вирувала 10-11 листопада, постраждало 13 суден, з них затонули 5 і 8 сіли на мілину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Бердянську на нараді, присвяченій ліквідації наслідків стихії, повідомив міністр з надзвичайних ситуацій України Нестор ШУФРИЧ.

За його словами, для рятувальних робіт залучено дев`ять суден, літак і три вертольоти МНС, Державної прикордонної служби Чорноморського флоту і Керченського морського порту.

Врятовано 64-х членів екіпажів, знайдено тіла чотирьох загиблих, доля 19 моряків залишається невідомою.

За словами Н.ШУФРИЧА, найбільше аварій сталося в районі Керченської протоки, де одночасно, незважаючи на штормове попередження, перебувало близько 150 суден.

Зокрема, в південній частині протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонефть-139». В результаті в море потрапило близько 1,2 тонн мазуту. Затонули також судна «Вольногорск», «Нахичевань», «Ковель», які перевозили приблизно по 2 тис. тонн сірки. Були врятовані всі члени екіпажів «Вольногорска» і «Ковеля», з судна «Нахічевань» врятовано трьох людей, загинули четверо, продовжуються пошуки чотирьох.