США депортують 88-річного українського колабораціоніста (фото)

88-річний український колабораціоніст, який емігрував до США в 1949 році і приховав свою участь у знищенні тисяч польських євреїв, позбавлений американського громадянства і буде депортований в Україну, передає France Presse.

Осип Фіріщак (Osyp Firishchak) вступив до лав поліції, створеної німцями на окупованих територіях, 25 жовтня 1941 року. Він заганяв львівських євреїв у гетто і розстрілював людей похилого віку і хворих в лісах, а також брав участь у пошуку утікачів і відправці мешканців гетто в концтабори.

Через п`ять років після еміграції Фіріщак одержав громадянство США. Лише кілька десятиліть по тому його вирахував спецпідрозділ американського міністерства юстиції, що в цілому виявив 107 нацистів і колабораціоністів, які проживали на території країни.

У 2005 році суд визнав свідчення обвинуваченого, що заперечував свою участь у діяльності окупантів, "такими, що абсолютно не заслуговують на довіру" і засудив його до позбавлення громадянства і депортації. Фіріщак подав апеляцію, проте у четвер імміграційний суддя Чікаго залишив в силі попереднє рішення.

Якщо до 10 грудня Осип Фіріщак не звернеться у вищу інстанцію, його депортують в Україну. У разі відмови українських властей колабораціоніст буде відправлений до Німеччини, Польщі або будь-якої іншої країни, яка на це погодиться.

Лента.ру