Закон про таксі вдвічі-тричі підвищить вартість проїзду

"Якщо законопроект буде схвалено, то він однозначно призведе до підвищення вартості проїзду на таксі", - сказав Д.Садоха, відзначивши, що якість перевезень при цьому навряд чи поліпшиться.

За його словами, зараз проїзд на таксі у нелегальних перевізників коштує від 1,5 грн/км, при цьому у перевізників, які обладнали свій автомобіль таксометром, вартість проїзду сягає 5-6 грн/км. Водночас Д.Садоха відзначив, що наявність в автомобілі таксі лічильника (таксометра) дає пасажирові можливість контролю за тим, скільки він проїхав і скільки потрібно заплатити.

Громадська організація "Таксі столиці", за словами її співголови, виступає за "прозорість" галузі перевезень таксомоторів у столиці.

"У першу чергу має бути легальний перевізник, який несе відповідальність перед пасажиром, при цьому інформаційно-диспетчерська служба не може нав'язувати цінову політику перевізникам - її мають встановлювати перевізники, виходячи з реалій ринку: вартість бензину, амортизація тощо", - пояснив Д.Садоха. При цьому він відзначив, що на даний момент ринок таксі жодним чином не врегульовано і, використовуючи прогалини у законодавстві, «інформаційно-диспетчерські служби узяли на себе повноваження монополістів і регулювальників ринку».

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Д.Садоха також заявив, що громадські активісти мають намір організувати і провести всеукраїнську акцію протесту водіїв таксі у разі ухвалення законопроекту.

«Ми організуємо і проведемо акцію протесту водіїв таксі, і заблокуємо сотнями автомобілів таксі центр Києва, урядовий квартал, а також обласні центри України", - заявив він.

При цьому голова Асоціації профспілок автотранспортників України Андрій Корчинський зазначив, що на сьогодні в Україні близько 30 тис. перевізників таксі працюють на єдиному податку, мають ліцензію і ліцензійні картки, забезпечуючи тим самим надходження до бюджету у розмірі 19 млн грн щомісяця і понад 200 млн грн щороку.

"Якщо буде введено систему дозволів, передбачену в законопроекті, то ці надходження до бюджету припиняться", - пояснив А.Корчинський.

За його словами, перевізники вже зараз стривожені тим, що "за їх спинами" розробляється новий законопроект, який не передбачає прозорості системи дозволів на діяльність.

«Перевізники не упевнені у своєму завтрашньому дні, тому якщо це триватиме далі, то, починаючи з травня, перевізники готові перестати платити гроші до місцевих бюджетів і використовувати ту систему, яка діє на сьогодні ", - заявив А.Корчинський, відзначивши, що закон, що розробляється "кулуарно", не було обговорено з жодною організацією - представником ринку автоперевезень.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України розробляє проект закону "Про перевезення на таксі" з метою організації якісних і безпечних перевезень і забезпечення прозорої діяльності таксистів.

Профспілка таксистів України звернулася до Мінінфраструктури з пропозицією об'єднати зусилля влади, професійних і громадських організацій для прискорення розробки законодавства щодо перевезень таксомоторів.

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Згідно з проектом закону, замість ліцензій планується ввести більш конкретні і зручні документи: дозвіл на автомобіль таксі і дозвіл на діяльність інформаційно-диспетчерської служби, які видаватимуться в місцевих дозвільних центрах. Ці дозволи надаватимуть право працювати на території певної адміністративної одиниці. Місцеві власті будуть зобов'язані піклуватися про організацію стоянок таксі. Крім того, законодавчо планується закріпити такі обов'язкові ознаки автомобіля таксі, як розміщення інформації про тариф, обладнання справним таксометром, пізнавальний ліхтар на даху автомобіля тощо.