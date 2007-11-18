ДАІ звернулася до церкви за допомогою

Керівництво Міністерства внутрішніх справ надіслало листи предстоятелям церков з проханням у своїх проповідях нагадувати парафіянам про необхідність дотримання Правил дорожнього руху.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Такі листи було надіслано предстоятелям усіх церковних організацій України. Причиною звернення керівництва Міністерства внутрішніх справ стала критична ситуація, що склалася на автошляхах держави, оскільки внаслідок ігнорування водіями та пішоходами Правил дорожнього руху щорічно у дорожньо-транспортних пригодах гинуть та отримують поранення десятки тисяч наших співвітчизників.

Лише за 10 місяців цього року на автошляхах держави сталося понад 50 тисяч дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, в яких понад 7,5 тисяч людей загинуло та понад 63,5 тисячі отримали поранення.

У МВС вважають, що нагадування парафіянам у проповідях необхідності дотримання правил безпечної поведінки на вулицях та автошляхах стало б важливим чинником у профілактиці аварійності. Адже, цю гостру проблему сьогодення можна вирішити лише консолідувавши зусилля як усіх органів влади, так і громадських та релігійних організацій.