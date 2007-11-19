Англійська королева відзначає діамантове весілля (фото)

У Великій Британії починається свято з нагоди 60-річчя одруження королеви Єлизавети II та принца Філіппа, повідомляє агентство Associated Press.

Єлизавета - перша британська королева, яка відсвяткує діамантове весілля - була 21-річною принцесою, коли вийшла заміж за 26-річного офіцера військово-морських сил Філіппа Маунтбаттена. Весілля відбулося 20 листопада 1947 р. у Вестмінстерському абатстві. Рік потому в них народилася перша дитина, принц Чарльз, потім принцеса Анна (1950), принц Ендрю (1960) і принц Едвард (1964).

Єлизавета зійшла на трон 1952 року після смерті батька, Георга VI.

В неділю ввечері принц Чарльз влаштовує святкову вечерю на честь своїх батьків, а у понеділок більше 2 тис. гостей, серед яких члени королівської сім`ї і прем`єр-міністр Великобританії Гордон Браун, зберуться у Вестмінстерському абатстві на урочистий прийом. Крім офіційних осіб на захід запрошені 20 звичайних британців, котрі, як і королівське подружжя, відзначають діамантове весілля.

Принц Філіпп - син грецького принца Андрія, двоюрідного брата останнього російського царя Миколи II, має родинний зв’язок з багатьма монаршими домами в Європі. Сім`я емігрувала до Англії, коли Філіппу був лише рік. У роки Другої світової війни в званні лейтенанта був військово-морським льотчиком. Брав участь в повітряних боях за Британію, супроводжував полярні морські каравани в Радянський Союз. На прийомі у понеділок, як очікується, будуть представники німецької гілки його сім`ї, які не були запрошені на весілля Єлизавети і Філіппа в 1947 р. через вороже ставлення до німців після війни.

У вівторок, 20 листопада, королева з чоловіком відвідають з приватним візитом середземноморський острів Мальта, де Філіпп служив у перші роки їх шлюбу. З Мальти вони вирушать до Уганди на саміт лідерів британської Співдружності.