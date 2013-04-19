Топ-5 найдешевших квартир у Києві

За цю вартість пропонується квартира в Приборному провулку загальною площею 13 кв. м у 5-поверховому будинку. Туалет і крихітна кухня розташовані в квартирі, а ось ванна вже спільна на п'ять квартир.

На другому місці п'ятірки найдоступніших квартир столиці студіо на вул. Олевській за 29 тис. дол. Загальна площа квартири 27 кв. м, житлова – 20 кв.м.

Третю позицію займає «гостинка» на вул. Олени Теліги за 33,5 тис. дол. Квартира з ремонтом займає площу 25 кв. м.

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На четвертому місці - квартира на бульварі Академіка Вернадського за 34 тис. дол. «Гостинка» має площу 23 кв. м, у ній зроблено косметичний ремонт, є вбудована кухня і комора.

Замикає п'ятірку «гостинка» на бульварі Академіка Вернадського вартістю 35 тис. дол. Квартира площею 27 кв. м з новою столяркою, бронедверима і сантехнікою.

Як повідомляв УНІАН, найдорожча квартира в Україні продається в Києві за 11,5 млн. дол.