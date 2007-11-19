Fiat 500 (Bambino) став європейським Автомобілем року (фото)
Компактний... міський...
Журі європейського конкурсу "Автомобіль року 2008" оприлюднило офіційні результати свого голосування, за підсумками якого переможцем був визнаний новий компактний міський автомобіль Fiat 500. Ця машина одержала вищі оцінки від 34 з 58 членів жюрі і набрала загалом 385 балів.
Друге місце в конкурсі присудили автомобілеві Mazda2, який одержав у результаті 325 балів, а третю позицію з 202 балами займає новий Ford Mondeo. Крім того, до десятки фіналістів увійшли машини Kia Cee`d, Nissan Qashqai, Mercedes C-Class і Peugeot 308, одержавши 166, 147, 128 і 97 балів відповідно.
Нагадаємо, що торік переможцем конкурсу "Автомобіль року" був визнаний мінівен Ford S-Max, а 2006-го цей титул дістався хетчбеку Renault Clio.