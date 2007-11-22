Нова Audi S4 одержить 330-сильний мотор з двома турбінами (фото)

Audi планує устаткувати "заряджену" модифікацію нового седана Audi A4 – S4 – 330-сильним трилітровим бензиновим двигуном з двома турбінами і системою безпосереднього вприскування палива FSI. Про це повідомляє мережеве видання Audi World з посиланням на власні джерела всередині німецької компанії.

Раніше повідомлялося, що новий мотор буде агрегатуватися з шестиступінчатою механічною або автоматичною коробкою передач. За інформацією Audi World, з нуля до 92 кілометрів на годину Audi S4 нового покоління зможе розігнатися за п`ять секунд, проте максимальна швидкість такого автомобіля поки не розголошується. Середня витрата палива у цієї машини буде трохи менше 12 літрів на сто кілометрів шляху.

Крім цього, нова Audi S4 одержить систему повного приводу quattro, а також невеликі зміни зовні, що включають дещо змінений передній бампер, спойлер на краю багажника і задній дифузор.

Очікується, що широкій публіці "заряджену" версію седана A4 покажуть на одному з міжнародних автосалонів на початку наступного року. Деякі зарубіжні видання припускають, що дебют цієї машини цілком може відбутися в січні на моторшоу в Детройті або в березні на автовиставці в Женеві. У продажу S4 з`явиться за кілька місяців після прем`єри.

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