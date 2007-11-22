У ДАІ здали 219 з 225 козирних номерів

Станом на 21 листопада до Департаменту Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ передано вже 219 спеціальних номерних знаків службових автомобілів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Як повідомлялося, загалом у державі було виготовлено та передано для закріплення за транспортними засобами 225 таких номерних знаків.

Ініціатива про відмову від спецномерів належить Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ і реалізовується в рамках його Указу "Про відміну спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів" №1093/2007 від 13 листопада 2007 року .