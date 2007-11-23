Land Rover випустить ювілейний Defender (фото)

Компанія Land Rover планує навесні наступного року почати виробництво спеціальної модифікації позашляховика Defender – SVX, яка буде випущена на честь 60-річчя британської марки. Всього буде складено лише 200 таких автомобілів, а найперший екземпляр подарують міжнародній організації Червоний Хрест. Згодом цю машину передбачається продати на спеціальному аукціоні, кошти від якого віддадуть на різні гуманітарні цілі.

Кузов "ювілейного" Land Rover Defender SVX фарбуватиметься виключно в чорний колір. Крім того, такий автомобіль від базової версії можна буде відрізнити по іншій гратчатці радіатора, нових "підніжках", змінених фарах головного світла і світлодіодних задніх ліхтарях, шильдиках "SVX", а також за ексклюзивними колісними дисками. Технічне начиння SVX не зазнало модернізації.

У салоні новинки з`являться спортивні сидіння Recaro, система супутникової навігації, нова аудіосистема з USB-роз`ємом і можливістю підключення плеєра iPod, а також спеціальна табличка з унікальним номером кожної машини.

Вартість Land Rover Defender SVX поки що не повідомляється.

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