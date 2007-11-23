На шахті в Луганській області загинули двоє керівників

На шахтоділянці "Південний" в Луганській області загинули двоє керівних працівників.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, вчора об 11.41 в непрацюючий непровітрюваний конвеєрний ухил з горизонту 150 метрів на горизонт 220 метрів увійшли директор шахтоділянки і начальник ділянки вентиляції та техніки безпеки. Незабаром обидва знепритомніли. Рятувальники, які прибули на шахту о 13.00, витягнули тіла постраждалих вже без ознак життя і підняли на поверхню.

Причини і обставини загибелі керівних працівників шахти розслідуються.