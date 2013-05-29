Активісти КУПР відділили "Межигір'я" від України (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, десятьох активістів КУПРу співробітники правоохоронних органів зупинили в селищі Новопетрівці Вишгородського району Київської області, приблизно за 500 метрів від воріт, які ведуть на територію резиденції, пояснивши це тим, що далі починається охоронна зона. Проте будь-яких знаків, які вказують на це, ніде не встановлено, а громадяни вільно пересуваються тротуарами та дорогою.

Як повідомив у коментарі журналістам лідер КУПРу Сергій Мельниченко, активісти вирішили встановити так званий “прикордонний стовп” саме сьогодні, коли в Україні відзначається День прикордонника.

“Сьогодні День прикордонника, затверджений указом Президента України. Саме в цей день ми маємо намір провести своєрідну демаркаційну лінію між демократичною Україною і автономною республікою Межигір’я, оскільки всі розуміють, що ця приватна власність, яка колись була державною, зараз є резиденцією Президента, який попирає нашу націю, — він робить вигляд, що керує країною, а насправді керує “Сім’єю”, - сказав Мельниченко.

За його словами, резиденція «Межигір’я» є своєрідним анклавом на кшталт Ватикану в Італії, але за площею значно більша за нього.

Крім того, Мельниченко зазначив, що представники КУПРу мають намір після встановлення дерев’яного стовпа звернутися до відповідних органів, щоб вони внесли в топографічні карти відповідний кордон.

Разом з тим під час проведення акції працівники міліції не давали можливості активістам пройти далі в напрямку резиденції та попередили їх, що змушені будуть скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення за несанкціоноване проведення масового заходу, а також за встановлення стовпа без дозволів.