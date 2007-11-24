У Києві горіла багатоповерхівка: загинули дві людини

11:36, 24 листопада 2007
Разное
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Повідомлення МНС

Сьогодні вночі в Оболонському районі Києва, у дев’ятиповерховому житловому будинку, в квартирі на другому поверсі виникла пожежа, в результаті якої загинули двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

 

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