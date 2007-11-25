Мер Рима звільнив начальника поліції за парковку по чужих документах

Мер Рима Вальтер Велтроні звільнив з посади керівника столичної муніципальної поліції Джованні Катандзаро, який припаркував у п`ятницю машину, скориставшись дозволом для інвалідів на чуже ім`я. Начальник поліції припаркував свою "Альфа-ромео" біля Іспанських сходів в центрі Риму, повідомляє Reuters, щоб піти в ресторан.

Інформація про парковку в місці, де стоянка заборонена, з`явилася сьогодні в газеті "Мессаджеро".

Репортер цієї газети сфотографував його, на фото чітко видно, що під лобовим склом машини Д.Катанзаро поставив посвідчення інваліда, видане на чуже ім`я. Журналісти з`ясували, що дозвіл на парковку, яким скористався Катандзаро, загублений 86-річною жінкою.

Катандзаро очолював муніципальну поліцію Риму більше року. Під його керівництвом були 6,5 тисячі поліцейських, одне з головних завдань яких - штрафувати порушників правил дорожнього руху, включаючи неправильну парковку. За даними статистики, доходи столичного муніципалітету від різного роду штрафів перевищують доходи від муніципальних податків, що збираються в Римі.

Рішення мера підтримала профспілка дорожніх регулювальників. У Римі діє ряд обмежень на проїзд і парковку вузькими вулицями з бруківкою, хоча парковка в недозволеному місці - типове явище для міста.