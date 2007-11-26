ДАІ просить водіїв не давати хабарі інспекторам

Департамент ДАІ МВС України просить всіх учасників дорожнього руху не пропонувати грошову винагороду працівникам Державтоінспекції, оскільки за такі дії передбачено кримінальну відповідальність.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, про факти зловживання ДАІ просить повідомляти за телефоном довіри Департаменту – (+38 044) 272 – 46 – 59. ДАІ обіцяє, що реагування на такі повідомлення буде негайним.

Водночас, зазначається в повідомленні, МВС України посилило гласний та негласний контроль за несенням служби працівниками Державтоінспекції. Такі заходи здійснено на виконання вимог Президента України щодо зміцнення дисципліни та законності серед працівників Державтоінспекції. За результатами такого контролю протягом десяти діб було задокументовано шість випадків, коли співробітники ДАІ намагалися отримати кошти від водіїв за непритягнення останніх до адміністративної відповідальності. Зокрема, такі факти зафіксовано в Луганській, Київській та Чернігівській областях. Наразі проводяться відповідні слідчі дії. Також, у Закарпатській області задокументовано протиправні дії жителя села Велика Бейгань Берегівського району. У службовому приміщенні Берегівського районного відділу ДАІ він намагався дати хабар у сумі сто доларів США посадовцю зазначеного підрозділу.