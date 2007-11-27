Чиновники гучно відсвяткували 75-ліття хлібозаготівель на Київщині. А як же Голодомор?

Репліка

Усю весну й усе літо в Україні гучно лунали бубни, ломилися від наїдків столи, ріками лилася горілка – це області та райони з помпезністю, що значно перевершувала святкування Дня незалежності, відзначали своє 75-ліття. Та найбільш урочисто ця „подія” відгриміла на Київщині – за участю самого Президента Віктора Ющенка – коли він особисто вручав високі державні нагороди з приводу “ювілею”.

Невже нікому з учасників урочистостей і в голову не прийшла думка, що саме 75 років тому тут, на Київщині, та й по всій Україні, у людей забирали все до останньої крихти?..

Біг-бордами „Київщині 75 років” півроку були завішані всі автомагістралі, хоча це твердження є абсурдним і образливими для її жителів. Адже Київщині насправді понад 1500 років! А якщо так уже хотілося щось відсвяткувати саме у 2007 році, то історики в нашій понад семитисячолітній історії (на території Київщини знаходиться Трипілля!) знайшли б більш гідну для святкування дату, ніж дату сталінського адмінтерподілу весни 1932 року, метою якого було „покращення хлібозаготівель”.

Історики розійшлися в оцінці кінцевої мети, заради якої кремлівські керманичі ці хлібозаготівлі „покращували”. Одні стверджують, що заради такого перенасичення світового ринку зерна, яке призведе до криз і поштовху до нових революцій у багатьох країнах. Інші – що метою було догнати і перегнати капіталістів за рахунок прискореної індустріалізації СССР за кошти, виручені від продажу зерна.

...Більшість учасників поминальних заходів за жертвами Голодомору зі своїх загальнодержавних та обласних трибун твердять, що це був спланований геноцид проти українського народу. Поділяючи останнє твердження, все таки хочу знати, коли наші високопосадовці були щирі – навесні, коли святкували 75-річчя сталінського адміністративно-територіального поділу, чи восени – відзначаючи 75-ліття Голодомору, який цей новий адмінтерподіл організаційно забезпечив...

Сергій Буряк, м. Яготин Київської обл.