Співробітники російських спецслужб, які сповідують іслам, вирушать до Мекки

Кількасот працівників ФСБ, МВС та інших силових відомств Росії, які сповідують іслам, у грудні цього року вирушать до Саудівської Аравії для здійснення хаджу, повідомив перший заступник голови Ради муфтіїв Росії Дамір Гізатуллін.

За його словами, в паломництво поїдуть "кадрові офіцери ФСБ, МВС та інших служб, які пройшли "гарячі точки", а також ветерани спецслужб".

Очікується, що більшу частину паломників становитимуть чекісти та міліціонери з Дагестану і Татарстану.

Голова Ради Соборної мечеті Самари Фарід Аюпов розповів, що кілька місяців тому до регіонального духовного управління мусульман звернулися, зокрема, керівники обласного ФСБ, МВС, прокуратури, митної служби, служби виконання покарань з проханням організувати відправку до Мекки та Медіни мусульман - офіцерів зазначених служб.

Імам висловив надію, що після відвідання священних для мусульман місць, працівники спецслужб "працюватимуть ще ефективніше, адже хадж додає душевних сил і моральної чистоти". За словами Гізатулліна, поїздку "багатьох офіцерів" оплатять "вітчизняні меценати-мусульмани".

Очікується, що 2007 року з Росії до Саудівської Аравії вирушать 26 тисяч паломників. Принаймні, саме така квота виділена Росії, згідно з правилами організації "Ісламська конференція".

Лента.ру