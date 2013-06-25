У капітана СБУ, який скоїв смертельне ДТП, примусово взяли кров на алкоголь

У співробітника СБУ, який 22 червня в Києві скоїв на автомобілі Infiniti ДТП, внаслідок якого загинули 2 осіб і 5 отримали травми, працівники прокуратури Центрального регіону України за рішенням суду примусово взяли зразки крові на наявність вмісту алкоголю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прокурор Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у військовій сфері Юрій Війтєв.

За його словами, 23 червня матеріали, які стосуються вказаного ДТП, було передано з органів внутрішніх справ для подальшого розслідування до прокуратури Центрального регіону.

Також Війтєв зазначив, що того ж дня прокуратура отримала медичну довідку, в якій зазначалося, що у водія “Інфініті” “спирту у крові не виявлено”.

У свою чергу слідчий прокуратури вирішив зробити додатковий аналіз крові водія, для чого прийшов до нього в лікарню, але той відмовився у добровільному порядку надати зразки крові.

Враховуючи такий перебіг подій, як зауважив Війтєв, слідчий звернувся до суду та отримав дозвіл на примусове відібрання зразків крові у водія - капітана СБУ Римаря, і після пред’явлення йому рішення суду той погодився здати аналіз.

Продовжуючи тему, прокурор зазначив, що спочатку кримінальне провадження за фактом ДТП було відкрито за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до завдання тілесних ушкоджень особам) Кримінального кодексу України.

Однак враховуючи, що в лікарні помер пасажир “Інфініті”, теж співробітник СБУ у званні капітана (прізвище цієї особи Війтєв не назвав), було прийнято рішення перекваліфікувати кримінальне провадження на ч. 3 ст. 286, оскільки внаслідок ДТП загинули кілька осіб.

За словами Війтєва, відповідно до норм чинного Кримінально-процесуального кодексу, після отримання результатів всіх призначених експертиз, зокрема судово-медичної, авто-технічної, судово-технічної тощо, водієві “Інфініті” буде вручено повідомлення про підозру.

“Незалежно від того, чи буде доведено, чи водій знаходився в нетверезому стані, чи був він тверезий, він понесе відповідне покарання”, - запевнив прокурор.

В той же час відповідаючи на одне з запитань, яке стосувалося, чи перебували співробітники СБУ в момент скоєння ДТП на службі чи ні, Війтєв сказав: “Чи виконували вони службові обов’язки - це питання буде перевірятися, але навіть при виконанні службових обов’язків вони повинні виконувати правила дорожнього руху”.

Прокурор зауважив, що водій “Інфініті” рухався на заборонений сигнал світлофора.

Також даючи відповідь на запитання щодо двох пасажирок, які перебували в іномарці, Війтєв зазначив, що наразі “ми з’ясовуємо остаточно їхній статус, чому були разом, де познайомилися — у нас ще багато питань».

За словами прокурора, співробітники органів внутрішніх справ передали прокуратурі пістолет “Форт-17Ф”, який було знайдено в автомобілі, без документів, і наразі цю зброю передано на експертне дослідження, в тому числі для з’ясування, що це за тип зброї, кому він належить.

Водночас говорячи про стан здоров’я потерпілих, Війтєв зауважив, що на даний час водій пасажирського автобусу МАЗ та двоє пасажирів, які зазнали тілесних ушкоджень внаслідок зіткнення з іномаркою, перебувають на стаціонарному лікуванні, інші двоє виписані на амбулаторне лікування. Що стосується другої пасажирки “Інфініті”, то на даний час стан її залишається важким, опитати її немає можливості.

Разом з тим Війтєв підтвердив, що обидва працівники спецслужби є старшими оперуповноваженими Управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня, близько 7-ї години ранку, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох транспортних засобів. На Інтернаціональній площі сталося зіткнення автомобілів «Infiniti fx35», «Toyota corolla», «Opel zafira» та автобуса «МАЗ». Після зіткнення «Infiniti» перекинувся.

Унаслідок ДТП пасажир автомобіля «Infiniti» від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди. Водія і двох пасажирів цього ж автомобіля, а також водія та 6 пасажирів автобуса було доставлено до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Пізніше працівник СБУ, що був пасажиром в Infiniti FX35, помер у лікарні.