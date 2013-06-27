Міліціонер спіймав на руки жінку, яка викинулася з вікна

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 25 червня, о 12.50, у Трускавецький міський відділ міліції на номер «102» зателефонував місцевий житель який повідомив, що його 55-річна сусідка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, хоче вистрибнути з вікна третього поверху.

“На мої прохання зайти всередину і відчинити двері вона викрикувала, що хоче покінчити своє життя самогубством. Коли зрозумів, що зробити вже нічого не зможу - подзвонив до міліції”, - повідомив чоловік міліціонерам.

Після дзвінка, за дві хвилини до місця події приїхав наряд міліції, який врятував жінку від загибелі.

«Перед стрибком жінка перехрестилась та вигукнула – «стрибаю». Я приблизно відзначив місце куди вона буде падати, підбіг туди та під час стрибка впіймав її» - розповів інспектор патрульної служби, сержант міліції Михайло Подоляк.

На місце події приїхала карета швидкої медичної допомоги, яка доставила громадянку до лікарні. Лікарі швидкої діагностували алкогольне сп’яніння, а також не виявили тілесних ушкоджень.

Наразі правоохоронці встановлюють мотиви суїциду. За фактом проводиться перевірка та з’ясовуються усі обставини події.