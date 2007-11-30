Київ радикально вирішить проблему пробок

У грудні 2012 року в Києві планується завершити будівництво автотунелю через р.Дніпро від площі Перемоги до станції метро “Лівобережна”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в рішенні Київради про програму будівництва та реконструкції дорожньо-транспортних об’єктів столиці.

Згідно з документом, розпочати будівельні роботи планується в травні 2009 р.

Кошторисна вартість будівництва становить близько 2,5 млрд. гривень.

Крім того, програмою передбачено провести й реконструкцію проспекту Перемоги з будівництвом дворівневих транспортних розв’язок з прилеглими вулицями. Це на перетині проспекту Перемоги та Повітрофлотського проспекту (кошторисна вартість становить 28,4 млн. грн., термін виконання робіт – січень 2010 - грудень 2011 р.); пр. Перемоги та вул. Гетьмана (відповідно 150 млн. грн., січень 2008 – грудень 2010 р.). Реконструкцію просп. Перемоги заплановано розпочати вже в січні наступного року і завершити в грудні 2011. Її кошторисна вартість становить 1,35 млрд. гривень.

Ще один тунель, довжиною 2,5 км планується побудувати від Подільського моста під вулицею Фрунзе до вул. Чорновола. Роботи передбачено розпочати в січні 2010 року і завершити в грудні 2011 р. Вартість будівництва становить 351 млн. грн.