В Одесі пошкодили старогрецьку скульптуру (фото)

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міської ради, 1 липня були виявлені пошкодження знаменитої копії старогрецької скульптури Лаокоон (відбиті пальці).

«Фахівці управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини провели обстеження пам'ятника, і склали акт, на підставі якого буде підготовлена дефектна відомість з визначенням обсягів реставраційних робіт», - повідомили в управлінні.

Також повідомляється, що управлінням з питань охорони об'єктів культурної спадщини реставраційні роботи на даному об'єкті проводилися в 2006 році. Тоді частина руки однієї з скульптур була виконана з композиційних матеріалів, стилізованих під автентичний мармур.

У повідомленні наголошується, що це не перший акт вандалізму відносно пам'ятників Одеси. Так, e червні 2013 року управлінням була відновлена скульптура Меркурія, встановлена в ніші будівлі мерії. У 2012 році були проведені роботи з обмеження доступу до пам'ятника Дюку на Приморському бульварі для збереження унікальних барельєфів на пам'ятнику.

Довідка УНІАН. «Лаокоон» - мармурова копія скульптури «Лаокоон і його сини» другої половини I століття до н. е., що знаходиться у ватиканському музеї Пія-Клімента. Зображає смертельну боротьбу Лаокоона і його синів зі зміями.

Одеська копія виготовлена за замовленням великого одеського підприємця (згодом - міського голови Одеси) Григорія Маразлі для оздоблення його дачі, яка розташовувалася в закінченні Французького бульвару.

Після Жовтневої революції 1917 року, на підставі декретів радянської влади, скульптурна група була націоналізована. Встановлена в Одесі перед будівлею археологічного музею в 1970-х роках.