У Криму Lexus виїхав на зустрічну: один загиблий, п'ятеро травмованих

У Криму одна людина загинула і п'ять, зокрема чотири росіянина, з яких двоє дітей, одержали травми в результаті лобового зіткнення позашляховика і автомобіля типу "універсал".

Як повідомила прес-служба Кримського управління ДАІ, аварія сталася в Сакському районі.

"Водій Lexus RX 300 - громадянка Росії, рухаючись з боку смт Чорноморське у напрямку Євпаторії, виїхала на смугу зустрічного руху, де скоїла зіткнення з автомобілем SEAT 9KSF під керуванням жителя Сакського району Криму", - зазначається у прес-релізі.

В аварії загинув 27-річний водій "SEAT".

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Травми одержали 38-річна водій "Lexus" - мешканка міста Корольов Московської області і 4 пасажири цієї машини: 40-річний чоловік, 6-річна дівчинка і 3-річний хлопчик з цієї самої області РФ, а також 51-річний кримчанин.