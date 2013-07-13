Укртрансінспекція додасть до вагових комплексів відеокамери

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу заявив начальник Укртрансінспекції Євген Пронченко.

“Ми найближчим часом оснастимо всі 38 комплексів камерами відеоспостереження, щоб діяльність наших співробітників стала прозорою”, - сказав Пронченко.

Як повідомляв УНІАН, у квітні-червні 2013 року Держінспекція України з безпеки наземного транспорту оштрафувала за перевищення вагових норм більш як 300 водіїв на суму 515 тис. грн.

Раніше Кабмін схвалив упровадження плати за проїзд дорогами загального користування машин, вагові параметри яких порушують норму.

Контроль проводиться за допомогою 38 пересувних і одного стаціонарного габаритно-вагового комплексу.