Чому Ющенко не прибув до парламенту?
22:15, 04 грудня 2007Разное
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Відповідь проста
|Ірина ВАННИКОВА
Як повідомила агентству УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, причина того, що Президент не прибув полягає в тому, що він, як глава держави, має виходити до всього парламенту, а не лише до частини.
Як повідомляв УНІАН, народні депутати з фракцій КПУ і Партії регіонів покинули сесійну залу на знак протесту проти неправочинного, на їх думку, голосування за обрання голови Верховної Ради.
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