Чому Ющенко не прибув до парламенту?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не прибув до Верховної Ради через те, що фракція Партії регіонів покинула сесійну залу.

Як повідомила агентству УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, причина того, що Президент не прибув полягає в тому, що він, як глава держави, має виходити до всього парламенту, а не лише до частини.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати з фракцій КПУ і Партії регіонів покинули сесійну залу на знак протесту проти неправочинного, на їх думку, голосування за обрання голови Верховної Ради.