«Танці з зірками»: до чого тут політика?

Думка

Минулими вихідними любителі проекту «Танці з зірками. Ліга Чемпіонів» з придихом стежили за фінальними змаганнями. Інтрига справді була, бо пари Мрочек-Пелипенко та Могилевська-Яма виглядали достойними суперниками, і напруження тримало і глядачів і учасників проекту в напрузі до останнього моменту. Мої діти і діти моїх знайомих знущалися над усіма наявними в квартирі телефонами, відсилаючи безперервно голоси за усміхненого симпатичного молодого поляка. І навіть наша бабуся, яка, як правило, рахує гривні своєї пенсії, питала, а як власне це зробити – надіслати СМС. І всі ми щиро раділи перемозі Марчіна. Але… Мою особисто радість зіпсувала політика, яка була абсолютно недоречною на танцювальному майданчику.

Що власне роблять політики на такого роду шоу? Ясно, мають гроші, купують недешеві, вочевидь, білети чи дістають ВІП-запрошення і виглядають з-за спини героїв програми, безтолково піарячись. Бог з ними, якщо не розуміють, які вони смішні в такому контексті!

А що робили на шоу «Танці з зірками» дружина Президента України і посол Республіки Польщі в Україні? Якби вони просто, як, наприклад Порошенко в краватці в горошок, всміхалися в камери, ще якось можна було б їх не помітити. Але, виступивши зі своїми політичними спічами, вони спотворили мені все враження від проекту і задоволення від перемоги пари-переможниці

І ось вже кілька днів весь Інтернет гуде про «політичну доцільність успіху Мрочка» нібито в зв’язку з Євро-2012, « патріотизм-непатріотизм журі», обговорює іншу подібну політичну дурню.

Я не буду переконувати нікого, що поляк Мрочек був кращим за українку Могилевську. Кожен сам зробив свій вибір і відповідно проголосував. І громадянство власника шарму й чарівної усмішки чи ноги й характер власниці супер театру на паркеті тут жодної ролі не грають. Політично стурбованим розважальні шоу взагалі дивитися не варто. Для цього є телеканал «Рада», на якому, до речі, розпочався новий сезон серіалів.

До слова, мені особисто була неприйнятною громадянська позиція Могилевської під час Помаранчевої революції. Але коли вона вийшла на паркет у Танцях-1, танцювала від душі й дуже добросовісно ставилася до своєї участі у проекті, вся наша сім’я це оцінила – ми щосуботи відсилали голоси за пару номер вісім. І за цим разом ми б вболівали за неї, аплодували, коли Могилевська-Яма з’явилися у «Лізі чемпіонів». Але Мрочек виявився достойним світлим суперником, Пелипенко мила і йому до пари, настрій танцювальним. Як розвага, то розвага! При чому політика до шоу?!

Я й сьогодні повторю всі добрі слова про танець Могилевської. Сподіваюсь, ми ніколи не розмовлятимемо з нею про політику, а я й далі із задоволенням дивитимуся на нею із Ямою. Але в мене з ними ж не імперативний мандат!

Біда у тому, що наше суспільство надто заполітизоване. Політики, нехай, вони вже звикли, що у них під куполом постійні шоу, розваги і балаган. Хай їм буде. Але навіщо допускати політику в шоу?

Своєю участю, саме УЧАСТЮ, у фіналі розважального проекту дружина Президента України і посол Республіки Польщі в Україні поставили під сумнів чистоту жанру телешоу, яке було зроблене справді висококласно, його окремість від політики, зрештою, результати.

Пригадується, як Вєрка Сердючка в образі Андрія Данилка виступала після майже перемоги на Євробаченні в політичній програмі, що претендує вважатися поважною, і перед політиками звітувала про «Раша-Лаша», свою патріотичність-непатріотичність, суржик і т.д. А політики цілком всерйоз, аж пінилися, виповідали власні думки й сперечалися з приводу шоу Сердючки.

І ось сьогодні в Україну із офіційним візитом до Президента України приїхав Президент Польщі. Боже, дай розуму спічрайтерам нашого Президента не вставити в його промову прізвище Мрочека і ЄВРО-2012! Не псуйте Марчіну акторську кар’єру й не смішіть Україною світ.

Для «ліги чемпіонів» української політики досить відзнаки Потебенька, грамоти Ківалова й ордена Колесникова.

Олена Бондаренко, м. Київ