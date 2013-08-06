В Одесі автомобіль врізався в будівлю кіностудії
01:36, 06 серпня 2013Разное
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В Одесі минулої ночі автомобіль врізався в будівлю кіностудії, двох людей госпіталізовано.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС в Одеській області.
Водій, який перебував в стані алкогольного сп'яніння, рухаючись проспектом Гагаріна у бік Французького бульвару, вчасно не зробив поворот і врізався в будівлю Одеської кіностудії.
Водій і пасажир госпіталізовані. Автомобіль відновленню не підлягає.
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