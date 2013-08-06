В Одесі автомобіль врізався в будівлю кіностудії

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС в Одеській області.

Водій, який перебував в стані алкогольного сп'яніння, рухаючись проспектом Гагаріна у бік Французького бульвару, вчасно не зробив поворот і врізався в будівлю Одеської кіностудії.

Водій і пасажир госпіталізовані. Автомобіль відновленню не підлягає.