У Росії скасували черговий зомбі-парад

За словами організаторів, дитячий омбудсмен зажадала провести акцію в місці, недоступному для дітей, пославшись на те, що зомбі-парад може порушити закон про захист дітей від небажаної і шкідливою для них інформації. У листі з дирекції департаменту освіти Ярославської області, зокрема, зазначалося, що захід може мати «серйозні негативні виховні ефекти», передає Лента.ру з посиланням на сторінку організаторів у соціальній мережі «ВКонтакте».

Ознайомившись з цими листами, організатори зомбі-параду прийняли рішення про скасування заходу, хоча вже мали документ про узгодження проведення акції з мерією Ярославля.

Костюмований парад, учасники якого планували загримуватися під зомбі, мав відбутися 10 серпня 2013 р. Організатором акції виступав учень старших класів школи Матвій Воронцов.

Раніше в кількох російських містах вже скасовували зомбі-паради, в тому числі в Уфі та Хабаровську.