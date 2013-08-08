Екс-прокурор Черкас на джипі врізався у легковик

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ в Черкаській області, учасники ДТП були доставлені до однієї із черкаських міських лікарень, де за результатами медогляду встановлено, що водій автомобіля «Lexus RX350» та його пасажир отримали середні тілесні ушкодження, водій автомобіля «Daewoo Lanos» тілесних ушкоджень не отримав.

Крім того, за результатами медогляду встановлено, що всі учасники ДТП були тверезі. Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні ушкодження різного ступеню. Також встановлено, що на пасажирському сидінні одного із автомобілів перебував працівник правоохоронних органів.

За результатами експертиз буде прийнято рішення згідно чинного законодавства.

Як стало відомо УНІАН з джерел близьких до офіційних, за кермом автомобіля «Lexus RX350» знаходився колишній прокурор Черкас.

В той же час депутат Черкаської міськради від ВО «Батьківщина» Микола Булатецький повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, що з автомобіля "Lexus" правоохоронці зняли номери відразу після ДТП.

«Мені зателефонували черкащани з проханням під’їхати на перехрестя вулиць Хрещатик і Байди Вишневецького. За їхніми словами, тут сталося серйозне ДТП і працівники ДАІ намагаються зняти номера з машини, водій якої скоїв ДТП. По приїзду я побачив перевернутий "Лексус" без номерних знаків. Машину відкинуло на метрів 20 від місця зіткнення, «Деу» тільки розвернуло на місці. Водій «Деу» пояснив, що він їхав по головній вулиці Хрещатик і при тому, що на перехресті не працював світлофор, то інший водій мав його пропустити", - пише депутат у блозі.

За словами Булатецього, "на місце аварії з'їхалося близько 20 працівників різних правоохоронних органів, які постійно перешіптувалися, говорили по телефону, а працівники ДАІ взагалі нічого не робили. Півтори години не розпочинали жодних дій по встановленню причин аварії. Лише із «Лексуса» виймали речі, документи й пакували їх в інші машини. Свідків, які були на місці в момент аварії, ніхто не опитував".

Депутат пише, що він "звернувся до слідчого й зателефонував черговому ДАІ, щоб вони зафіксували факт протизаконного зняття номерних знаків. Також вимагав від них пояснень бездіяльності. Рядові працівники ДАІ пояснили, що їм заборонили робити будь-які дії, оскільки одним з учасників ДТП є працівник прокуратури, то цим і займатиметься прокуратура. Водій "Деу" був розгублений і щасливий з того, що не загинув. Він думає, що цю справу замнуть.»