Нічна пригода: «Фольксваген» з чотирма пасажирками з`їхав у кювет і перекинувся
10:26, 08 грудня 2007Разное
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ДТП у Тернопільській області
Вчора близько опівночі у Тернопільській області поблизу с.Шибалин Бережанського району, водій „Фольксвагена” на мокрій ділянці дороги не впорався з керуванням, автомобіль з`їхав у кювет і перекинувся.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та четверо пасажирок легковика отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані до Бережанської райлікарні.
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