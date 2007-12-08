Нічна пригода: «Фольксваген» з чотирма пасажирками з`їхав у кювет і перекинувся

Вчора близько опівночі у Тернопільській області поблизу с.Шибалин Бережанського району, водій „Фольксвагена” на мокрій ділянці дороги не впорався з керуванням, автомобіль з`їхав у кювет і перекинувся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та четверо пасажирок легковика отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані до Бережанської райлікарні.