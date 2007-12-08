Батько і син поклали у вогонь два снаряди: дорослий загинув, дитина - в лікарні

Вчора у селі Новоберецьке Первомайського району Харківської області внаслідок вибуху снарядів загинув дорослий чоловік і постраждав підліток.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у лісосмузі 36-річний батько із 13-річним сином поклали у вогонь два снаряди часів Великої Вітчизняної війни. Внаслідок вибуху дорослий загинув, а дитина була госпіталізована до райлікарні з термічним опіком очей.

Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС у Харківській області.