У Києві весільний кортеж зіткнувся з маршруткою: 12 поранених
18:04, 08 грудня 2007Разное
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Декілька людей у важкому стані
Сьогодні в Києві внаслідок зіткнення шлюбного кортежу з маршруткою номер 486 на проспекті Возз’єднання постраждало 12 людей, з яких кілька госпіталізовано в тяжкому стані.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС України у м.Києві.
За інформацією ЦГЗ, ДТП сталося близько 16:00. За попередніми даними, причиною аварії став виїзд автомобіля весільного кортежу на зустрічну смугу руху.
На місці пригоди працюють слідчі оперативної групи столичного главку міліції.
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