У Києві весільний кортеж зіткнувся з маршруткою: 12 поранених

Сьогодні в Києві внаслідок зіткнення шлюбного кортежу з маршруткою номер 486 на проспекті Возз’єднання постраждало 12 людей, з яких кілька госпіталізовано в тяжкому стані.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС України у м.Києві.

За інформацією ЦГЗ, ДТП сталося близько 16:00. За попередніми даними, причиною аварії став виїзд автомобіля весільного кортежу на зустрічну смугу руху.

На місці пригоди працюють слідчі оперативної групи столичного главку міліції.