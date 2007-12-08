У київському метрополітені чоловік упав під потяг

Сьогодні у київському метрополітені внаслідок падіння під потяг загинув чоловік.

Як передає “5-й канал”, трагедія сталася на станції "Оболонь".

Рух потягів на Куренівсько-Червоноармійській лінії був на якийсь час зупинено, а потім частково відновився, і потяги курсували між станціями "Либідська" і "Контрактова площа". Через якийсь час потяги знову зупинилися.

Пасажирів попросили скористатися наземним транспортом. Внаслідок того, що всі пасажири метро вийшли нагору, було на певний час паралізовано рух автотранспорту на Оболоні.